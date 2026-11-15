4 σημάδια που δείχνουν πως ο σκύλος σας νιώθει ασφαλής δίπλα σας

Οι σκύλοι δεν θα μας πουν με λόγια ότι αισθάνονται προστατευμένοι ή ότι μας θεωρούν το ασφαλές τους καταφύγιο.