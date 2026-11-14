Είναι ο σκύλος σας στεναχωρημένος; Τα σημάδια που το δείχνουν
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Είναι ο σκύλος σας στεναχωρημένος; Τα σημάδια που το δείχνουν

Πώς μοιάζει ένας σκύλος που είναι λυπημένος; Βασικά μην ψάχνετε για δάκρυα.

Είναι ο σκύλος σας στεναχωρημένος; Τα σημάδια που το δείχνουν
Είναι κάτι που γνωρίζετε όλοι: Οι σκύλοι είναι εξαιρετικά συναισθηματικά πλάσματα που δένονται βαθιά με τους ανθρώπους τους.

Μπορεί να μην έχουν την ικανότητα να μιλήσουν και να μας πουν «σήμερα δεν νιώθω καλά», όμως έχουν τον δικό τους, μοναδικό τρόπο να εκφράζουν τη θλίψη και τη στεναχώρια τους.

Και πώς μοιάζει ένας σκύλος που είναι λυπημένος; Μην ψάχνετε για δάκρυα, δεν θα δείτε, αλλά ίσως κάποιες αντιδράσεις που έχετε κι εσείς όταν κάποιες μέρες σας είναι πιο βαριές από άλλες.

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