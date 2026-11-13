Μετά από 14 χρόνια αιχμαλωσίας σε στενό χώρο, ο αρκούδος Γιαβόρ έτρεξε ελεύθερος για πρώτη φορά στη ζωή του
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Μετά από 14 χρόνια αιχμαλωσίας σε στενό χώρο, ο αρκούδος Γιαβόρ έτρεξε ελεύθερος για πρώτη φορά στη ζωή του

Ο Γιαβόρ ζούσε από το 2012 σε έναν μικρό τσιμεντένιο χώρο, χωρίς βλάστηση και χωρίς τη δυνατότητα να εκδηλώνει φυσικές συμπεριφορές.

Μετά από 14 χρόνια αιχμαλωσίας σε στενό χώρο, ο αρκούδος Γιαβόρ έτρεξε ελεύθερος για πρώτη φορά στη ζωή του
Μια νέα σελίδα στη ζωή του γυρίζει ο Γιαβόρ, μια αρσενική καφέ αρκούδα ηλικίας 22 ετών, η οποία έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες ζωής σε συνθήκες αιχμαλωσίας απέκτησε επιτέλους την ευκαιρία να ζήσει σε ένα περιβάλλον που ανταποκρίνεται περισσότερο στις φυσικές ανάγκες του είδους της.

Η αρκούδα μεταφέρθηκε πριν λίγες ημέρες από τον ζωολογικό κήπο του Λόβετς της Βουλγαρίας στο Καταφύγιο Αρκούδων στο Μπέλιτσα (BEAR SANCTUARY Belitsa), έπειτα από επιχείρηση διάσωσης που οργανώθηκε από τη διεθνή φιλοζωική οργάνωση FOUR PAWS, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές αρχές. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ
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