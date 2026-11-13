Γιατί η γάτα μάς κοιτάζει επίμονα χωρίς να κάνει τίποτα;

Το συγκεκριμένο βλέμμα μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά, αφήνοντάς μας με την απορία για το τι ακριβώς περνάει από το μυαλό της.