Οι 4 λόγοι που μπορεί ο σκύλος σας να τρώει από το χέρι σας και όχι από το μπολ του
TOPETMOU

Οι 4 λόγοι που μπορεί ο σκύλος σας να τρώει από το χέρι σας και όχι από το μπολ του

Αν στον σκύλο σας αρέσει να τρώει από το χέρι σας και όχι από το μπολ του, πιθανότατα αυτό να σας κάνει να αναρωτιέστε τι ακριβώς συμβαίνει.

Οι 4 λόγοι που μπορεί ο σκύλος σας να τρώει από το χέρι σας και όχι από το μπολ του
Αν στον σκύλο σας αρέσει να τρώει από το χέρι σας και όχι από το μπολ του, πιθανότατα αυτό να σας κάνει να αναρωτιέστε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτή η συμπεριφορά είναι συνηθισμένη σε κουτάβια που απογαλακτίστηκαν πολύ νωρίς ή που δεν είχαν αρκετές ευκαιρίες να φάνε μαζί με τη μητέρα τους. Ωστόσο, μπορεί να παρατηρηθεί και σε ενήλικους σκύλους που έχουν αναπτύξει ισχυρό δεσμό με τον κηδεμόνα τους.

Ας δούμε λοιπόν μερικούς από τους πιο συνηθισμένους λόγους για τους οποίους μπορεί να συμβαίνει αυτό.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network