Κάθε πότε πρέπει να πηγαίνουμε την ηλικιωμένη γάτα μας στον κτηνίατρο;

Πώς θα μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την κατάσταση της υγείας της γάτας μας, ειδικά όσο μεγαλώνει;