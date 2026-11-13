Εκμάθηση Crate: Πώς να μάθεις τον σκύλο σου να μένει ήρεμος στο κλουβί του
TOPETMOU

Εκμάθηση Crate: Πώς να μάθεις τον σκύλο σου να μένει ήρεμος στο κλουβί του

Το crate, όταν χρησιμοποιείται σωστά, δεν είναι φυλακή. Είναι ένας ασφαλής χώρος ξεκούρασης.

Εκμάθηση Crate: Πώς να μάθεις τον σκύλο σου να μένει ήρεμος στο κλουβί του
Το crate είναι ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία στην εκπαίδευση ενός σκύλου. Και ταυτόχρονα ένα από τα πιο παρεξηγημένα. Πολλοί κηδεμόνες αρνούνται να το χρησιμοποιήσουν γιατί πιστεύουν ότι είναι απάνθρωπο να κλείνουν τον σκύλο τους μέσα σε ένα κλουβί.

«Δεν θέλω να τον φυλακίσω».

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