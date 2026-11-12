Τι πρέπει να κάνετε αν σας τσιμπήσει σκορπιός - Πώς θα τους κρατήσετε μακριά από το σπίτι σας
Τι πρέπει να κάνετε αν σας τσιμπήσει σκορπιός - Πώς θα τους κρατήσετε μακριά από το σπίτι σας
Ο σκορπιός προτιμάει σκοτεινά μέρη, με υγρασία, για να κρύβεται. Το τσίμπημά του είναι επικίνδυνο και θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα.
Η πρώτη μου επαφή με σκορπιό ήταν στο Πήλιο, κατά τη διάρκεια των χειμερινών διακοπών μου. Σαν παιδί της πόλης, δεν είχα ξαναδεί και ευτυχώς η επαφή ήταν μόνο οπτική και όχι κάτι περισσότερο.
Το σοκ ήταν μεγάλο γιατί τον είδα να περνάει πολύ κοντά στον καναπέ που καθόμουν. Ήταν μικρός, γρήγορος και λίγο τρομακτικός. Το πετρόχτιστο οίκημα ήταν κλειστό από το καλοκαίρι και οι ιδιοκτήτες του είχαν προειδοποιήσει πως μπορεί να υπάρχουν μέσα στο σπίτι και να είμαστε προσεκτικοί.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Το σοκ ήταν μεγάλο γιατί τον είδα να περνάει πολύ κοντά στον καναπέ που καθόμουν. Ήταν μικρός, γρήγορος και λίγο τρομακτικός. Το πετρόχτιστο οίκημα ήταν κλειστό από το καλοκαίρι και οι ιδιοκτήτες του είχαν προειδοποιήσει πως μπορεί να υπάρχουν μέσα στο σπίτι και να είμαστε προσεκτικοί.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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