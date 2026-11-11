Είναι ο σκύλος σας επιθετικός στο κτηνιατρείο; Δείτε τι μπορείτε να κάνετε
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Είναι ο σκύλος σας επιθετικός στο κτηνιατρείο; Δείτε τι μπορείτε να κάνετε

Έχετε χωρίς αμφιβολία τον καλύτερο σκύλο του κόσμου. Όλα αυτά μέχρι τη στιγμή που θα πάει στον κτηνίατρο. Εκεί τα πράγματα αλλάζουν.

Είναι ο σκύλος σας επιθετικός στο κτηνιατρείο; Δείτε τι μπορείτε να κάνετε
Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους ενός κηδεμόνα σκύλου -αλλά και γάτας- είναι η επίσκεψη στο κτηνιατρείο. Το κατοικίδιό σας είτε είναι χτυπημένο είτε άρρωστο είτε πάει για επίσκεψη ρουτίνας μπορεί να γίνει επιθετικό, συχνά με απρόβλεπτες συνέπειες. Ο κτηνίατρος δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του, η βοηθός του κτηνίατρου φοβάται να το πλησιάσει και όλοι είναι… μια ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε αν είμαστε νέοι κηδεμόνες σκύλου είναι ότι όλοι οι σκύλοι μπορούν να γίνουν επιθετικοί, όσο ήρεμοι κι αν φαίνονται. Και όλοι μπορούν από τον φόβο τους να δαγκώσουν.

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