Είναι ο σκύλος σας επιθετικός στο κτηνιατρείο; Δείτε τι μπορείτε να κάνετε

Έχετε χωρίς αμφιβολία τον καλύτερο σκύλο του κόσμου. Όλα αυτά μέχρι τη στιγμή που θα πάει στον κτηνίατρο. Εκεί τα πράγματα αλλάζουν.