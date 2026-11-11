Άρχισε ο σκύλος μας να μυρίζει περισσότερο; Από πού μπορεί να προέρχεται οσμή
Άρχισε ο σκύλος μας να μυρίζει περισσότερο; Από πού μπορεί να προέρχεται οσμή
Μια διαφορετική ή επίμονη οσμή μπορεί να μας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για την υγεία του σκύλου μας.
Όποιος ζει με έναν σκύλο ξέρει καλά ότι κάθε ζώο έχει τη δική του χαρακτηριστική μυρωδιά. Μετά τη βόλτα, ύστερα από παιχνίδι στο χώμα ή όταν βραχεί στη βροχή, είναι απολύτως φυσιολογικό να μυρίζει λίγο περισσότερο. Υπάρχουν όμως και φορές που κάτι αλλάζει: η οσμή γίνεται πιο έντονη, διαφορετική ή επιστρέφει σχεδόν αμέσως μετά το μπάνιο. Και τότε ίσως το θέμα να μην είναι απλώς ότι ο σκύλος «χρειάζεται μπάνιο».
Μια καινούργια ή επίμονη μυρωδιά μπορεί να προέρχεται από διαφορετικά σημεία του σώματος και, αρκετές φορές, είναι ένα από τα πρώτα σημάδια ότι κάτι δεν είναι όπως συνήθως. Τα αυτιά, το δέρμα, το στόμα και οι πρωκτικοί σάκοι είναι από τις συχνότερες πηγές, όμως η μυρωδιά από μόνη της δεν μας λέει ποια είναι η αιτία.
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Μια καινούργια ή επίμονη μυρωδιά μπορεί να προέρχεται από διαφορετικά σημεία του σώματος και, αρκετές φορές, είναι ένα από τα πρώτα σημάδια ότι κάτι δεν είναι όπως συνήθως. Τα αυτιά, το δέρμα, το στόμα και οι πρωκτικοί σάκοι είναι από τις συχνότερες πηγές, όμως η μυρωδιά από μόνη της δεν μας λέει ποια είναι η αιτία.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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