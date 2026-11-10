Τα προβλήματα που έχει ο σκύλος όταν του κόβουν τα αυτιά- Η πρακτική αυτή για αισθητικούς λόγους απαγορεύεται
Τα προβλήματα που έχει ο σκύλος όταν του κόβουν τα αυτιά- Η πρακτική αυτή για αισθητικούς λόγους απαγορεύεται
Αν πραγματικά αγαπάτε και νοιάζεστε τον σκύλο σας, μην κάνετε κάτι τέτοιο που μπορεί να αλλάξει προς το χειρότερο τη ζωή του.
Πόσες φορές δεν έχουμε δει ιδιόκτητους σκύλους, οι οποίοι έχουν κομμένα τα αυτιά; Πολλές θα απαντούσαμε. Και πραγματικά είναι τόσες πολλές που πλέον δεν μας κάνει καμία εντύπωση. Πολλοί μάλιστα το θεωρούν και φυσιολογικό.
Το κόψιμο των αυτιών είναι μια χειρουργική επέμβαση που ο σκοπός της είναι η αναδιαμόρφωση των αυτιών ενός σκύλου για να τους δώσει μια ιδιαίτερη εμφάνιση και να τα κάνει να σηκωθούν. Να γίνουν τα ζώα πιο όμορφα, όπως πιστεύουν, και να φαίνονται πιο άγρια και πιο επιβλητικά. Η πρακτική αυτή, που είναι σαφώς ακρωτηριασμός, είναι επώδυνη, γίνεται τις περισσότερες φορές για αισθητικούς λόγους και απαγορεύεται σύμφωνα με το νόμο.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Το κόψιμο των αυτιών είναι μια χειρουργική επέμβαση που ο σκοπός της είναι η αναδιαμόρφωση των αυτιών ενός σκύλου για να τους δώσει μια ιδιαίτερη εμφάνιση και να τα κάνει να σηκωθούν. Να γίνουν τα ζώα πιο όμορφα, όπως πιστεύουν, και να φαίνονται πιο άγρια και πιο επιβλητικά. Η πρακτική αυτή, που είναι σαφώς ακρωτηριασμός, είναι επώδυνη, γίνεται τις περισσότερες φορές για αισθητικούς λόγους και απαγορεύεται σύμφωνα με το νόμο.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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