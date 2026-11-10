Ο απίστευτος λόγος που οι περισσότερες γάτες κοιμούνται στην αριστερή πλευρά τους
Ο απίστευτος λόγος που οι περισσότερες γάτες κοιμούνται στην αριστερή πλευρά τους
Η συμπεριφορά των γατών παραμένει αινιγματική, ακόμη κι όταν αυτές δεν κάνουν απολύτως τίποτα.
Σίγουρα έχετε παρατηρήσει πώς κοιμάται η γάτα σας. Συχνά κουλουριασμένη, ατάραχη στην αγκαλιά του Μορφέα. Αυτό όμως που μάλλον δεν έχετε εντοπίσει είναι από ποια πλευρά είναι συνήθως ξαπλωμένη.
Οι γάτες κοιμούνται πολύ. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι, είτε έχουμε γάτα είτε όχι. Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις, κοιμούνται από 12 έως 16 ώρες την ημέρα. Αυτό αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς τους.
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Οι γάτες κοιμούνται πολύ. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι, είτε έχουμε γάτα είτε όχι. Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις, κοιμούνται από 12 έως 16 ώρες την ημέρα. Αυτό αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς τους.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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