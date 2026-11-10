Ο απίστευτος λόγος που οι περισσότερες γάτες κοιμούνται στην αριστερή πλευρά τους
TOPETMOU

Ο απίστευτος λόγος που οι περισσότερες γάτες κοιμούνται στην αριστερή πλευρά τους

Η συμπεριφορά των γατών παραμένει αινιγματική, ακόμη κι όταν αυτές δεν κάνουν απολύτως τίποτα.

Ο απίστευτος λόγος που οι περισσότερες γάτες κοιμούνται στην αριστερή πλευρά τους
Σίγουρα έχετε παρατηρήσει πώς κοιμάται η γάτα σας. Συχνά κουλουριασμένη, ατάραχη στην αγκαλιά του Μορφέα. Αυτό όμως που μάλλον δεν έχετε εντοπίσει είναι από ποια πλευρά είναι συνήθως ξαπλωμένη.

Οι γάτες κοιμούνται πολύ. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι, είτε έχουμε γάτα είτε όχι. Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις, κοιμούνται από 12 έως 16 ώρες την ημέρα. Αυτό αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς τους.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network