Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε για ένα ταξίδι με τον σκύλο σας
Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε για ένα ταξίδι με τον σκύλο σας
Απλοί κανόνες και συμβουλές για να γίνει το ταξίδι με τον σκύλο στο αυτοκίνητο άνετο και ασφαλές για όλους.
Είναι πολλές οι αφορμές που βάζουμε τον σκύλο στο αυτοκίνητο: Μία βόλτα σε ένα πάρκο λίγο πιο μακριά από το σπίτι μας, ένα ταξίδι ή ένα ραντεβού στον groomer ή τον κτηνίατρο. Σίγουρα αν σκεφτείτε, θα έχετε κι άλλους λόγους που έχετε κάνει ένα οδικό ταξίδι, μικρό ή μεγάλο, με τον τετράποδο φίλο σας. Πώς όμως το κάνετε αυτό;
Αν ζείτε με έναν σκύλο, ξέρετε πως όσες φορές τον αφήσατε ελεύθερο στο αυτοκίνητο, το μετανιώσατε γρήγορα. Είναι πολλά τα απρόοπτα που μπορεί να συμβούν αν κυκλοφορεί χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας:
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Αν ζείτε με έναν σκύλο, ξέρετε πως όσες φορές τον αφήσατε ελεύθερο στο αυτοκίνητο, το μετανιώσατε γρήγορα. Είναι πολλά τα απρόοπτα που μπορεί να συμβούν αν κυκλοφορεί χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας:
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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