Από τον γλάρο μέχρι τον καζουάριο: 5 πουλιά που δεν θέλεις να τα θυμώσεις
Από τον γλάρο μέχρι τον καζουάριο: 5 πουλιά που δεν θέλεις να τα θυμώσεις
Αν ποτέ τα συναντήσετε, αποφύγετε, για το καλό σας, να τα θυμώσετε.
Όταν σκεφτόμαστε τα πουλιά, το μυαλό μας πηγαίνει συνήθως σε μελωδικά κελαηδίσματα, πλουμιστά φτερά και εντυπωσιακούς ελιγμούς στον ουρανό. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο κόσμος των πτηνών έχει και μια άλλη πλευρά, λιγότερο ειδυλλιακή, με συμπεριφορές ενίοτε εχθρικές ή ακόμα και επικίνδυνες για τον άνθρωπο.
Όσο κι αν δυσκολευόμαστε να το φανταστούμε, ορισμένα πτηνά δεν έχουν κανένα πρόβλημα να δείξουν τα νύχια τους (ή τα ράμφη τους) όταν θεωρήσουν ότι κάποιος ξεπέρασε τα όρια. Από μικρά πουλιά που εφορμούν με μανία σε περαστικούς μέχρι μεγαλόσωμα πτηνά που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς, οι λόγοι πίσω από τις «φτερωτές» επιθέσεις σε ανθρώπους ποικίλλουν.
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Όσο κι αν δυσκολευόμαστε να το φανταστούμε, ορισμένα πτηνά δεν έχουν κανένα πρόβλημα να δείξουν τα νύχια τους (ή τα ράμφη τους) όταν θεωρήσουν ότι κάποιος ξεπέρασε τα όρια. Από μικρά πουλιά που εφορμούν με μανία σε περαστικούς μέχρι μεγαλόσωμα πτηνά που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς, οι λόγοι πίσω από τις «φτερωτές» επιθέσεις σε ανθρώπους ποικίλλουν.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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