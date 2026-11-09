Πώς δείχνει μια γάτα ότι πενθεί τον θάνατο ενός άλλου ζώου

Οι γάτες είναι λίγο αδιάφορες σε όσα συμβαίνουν στο σπίτι. Τι γίνεται όμως με την απώλεια ενός ζώου που ζούσαν μαζί; Είναι και εδώ αμέτοχες;