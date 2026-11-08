Η θερμοκρασία που είναι ιδανική για τον σκύλο μας
Η θερμοκρασία που είναι ιδανική για τον σκύλο μας
Μόλις σηκωθούμε από τον καναπέ, ο σκύλος μας με ένα πήδημα καταλαμβάνει τη ζεστή θέση μας.
Μόλις σηκωθούμε από τον καναπέ, ο σκύλος μας με ένα πήδημα καταλαμβάνει τη θέση μας. Το μαξιλάρι κρατά ακόμη τη ζέστη μας και, μέχρι να γυρίσουμε από την κουζίνα, εκείνος έχει ήδη κουλουριαστεί.
Στη συνέχεια μας κοιτάζει με εκείνο το γλυκό βλέμμα που μοιάζει να λέει «άσε με λίγο ακόμα εδώ, έχω βολευτεί και νιώθω ευτυχισμένος». Λίγη ώρα αργότερα, τον βρίσκουμε ξαπλωμένο στα πλακάκια. Τώρα που τα βράδια του Νοεμβρίου έχουν αρχίσει να ψυχραίνουν, αξίζει να προσέξουμε λίγο περισσότερο πού διαλέγει να ξαπλώσει και πότε αλλάζει θέση.
Σύμφωνα με το κτηνιατρικό νοσοκομείο Schertz Animal Hospital στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, οι περισσότεροι σκύλοι νιώθουν άνετα μέσα στο σπίτι σε θερμοκρασίες γύρω στους 20–26 °C. Στο ίδιο δωμάτιο, όμως, ένα χάσκι με πυκνό, διπλό τρίχωμα μπορεί να κοιμάται μια χαρά στα πλακάκια, ενώ ένα τσιουάουα να αναζητά την κουβέρτα του. Το πόσο εύκολα κρυώνει ή ζεσταίνεται ένας σκύλος εξαρτάται επιπλέον από την ηλικία, το μέγεθος, το τρίχωμα και την υγεία του. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Στη συνέχεια μας κοιτάζει με εκείνο το γλυκό βλέμμα που μοιάζει να λέει «άσε με λίγο ακόμα εδώ, έχω βολευτεί και νιώθω ευτυχισμένος». Λίγη ώρα αργότερα, τον βρίσκουμε ξαπλωμένο στα πλακάκια. Τώρα που τα βράδια του Νοεμβρίου έχουν αρχίσει να ψυχραίνουν, αξίζει να προσέξουμε λίγο περισσότερο πού διαλέγει να ξαπλώσει και πότε αλλάζει θέση.
Σύμφωνα με το κτηνιατρικό νοσοκομείο Schertz Animal Hospital στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, οι περισσότεροι σκύλοι νιώθουν άνετα μέσα στο σπίτι σε θερμοκρασίες γύρω στους 20–26 °C. Στο ίδιο δωμάτιο, όμως, ένα χάσκι με πυκνό, διπλό τρίχωμα μπορεί να κοιμάται μια χαρά στα πλακάκια, ενώ ένα τσιουάουα να αναζητά την κουβέρτα του. Το πόσο εύκολα κρυώνει ή ζεσταίνεται ένας σκύλος εξαρτάται επιπλέον από την ηλικία, το μέγεθος, το τρίχωμα και την υγεία του. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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