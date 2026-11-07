Μανιτάρια στη βόλτα: Πόσο επικίνδυνα μπορεί να είναι για τον σκύλο μας;
Μανιτάρια στη βόλτα: Πόσο επικίνδυνα μπορεί να είναι για τον σκύλο μας;
Η διαφορά είναι απλή: εμείς γνωρίζουμε συνήθως ότι δεν πρέπει να φάμε ένα άγνωστο άγριο μανιτάρι- Ένας σκύλος όχι.
Κάθε φθινόπωρο, μετά τις πρώτες βροχές, τα μανιτάρια αρχίζουν να εμφανίζονται ξαφνικά σε κήπους, πάρκα, μονοπάτια και δασικές περιοχές.
Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μάθει ότι κάποια είναι βρώσιμα και κάποια μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνα, γι’ αυτό και δύσκολα θα δοκιμάζαμε ένα μανιτάρι που μόλις βρήκαμε στη φύση. Ο σκύλος μας, όμως, δεν έχει τον ίδιο τρόπο σκέψης. Θα το μυρίσει, μπορεί να το δαγκώσει και, πριν προλάβουμε να αντιδράσουμε, ίσως το έχει ήδη καταπιεί και κάπου εκεί μπορεί να ξεκινήσει το πρόβλημα.
Τα δηλητηριώδη μανιτάρια δεν είναι επικίνδυνα μόνο για τα ζώα. Οι ίδιες τοξίνες μπορούν να προκαλέσουν και στους ανθρώπους από έντονο εμετό και διάρροια μέχρι νευρολογικά συμπτώματα, νεφρική βλάβη ή σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ορισμένα είδη του γένους Amanita, τα οποία περιέχουν αμανιτίνες και έχουν συνδεθεί με σοβαρές, ακόμη και θανατηφόρες, δηλητηριάσεις τόσο σε ανθρώπους όσο και σε ζώα. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μάθει ότι κάποια είναι βρώσιμα και κάποια μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνα, γι’ αυτό και δύσκολα θα δοκιμάζαμε ένα μανιτάρι που μόλις βρήκαμε στη φύση. Ο σκύλος μας, όμως, δεν έχει τον ίδιο τρόπο σκέψης. Θα το μυρίσει, μπορεί να το δαγκώσει και, πριν προλάβουμε να αντιδράσουμε, ίσως το έχει ήδη καταπιεί και κάπου εκεί μπορεί να ξεκινήσει το πρόβλημα.
Τα δηλητηριώδη μανιτάρια δεν είναι επικίνδυνα μόνο για τα ζώα. Οι ίδιες τοξίνες μπορούν να προκαλέσουν και στους ανθρώπους από έντονο εμετό και διάρροια μέχρι νευρολογικά συμπτώματα, νεφρική βλάβη ή σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ορισμένα είδη του γένους Amanita, τα οποία περιέχουν αμανιτίνες και έχουν συνδεθεί με σοβαρές, ακόμη και θανατηφόρες, δηλητηριάσεις τόσο σε ανθρώπους όσο και σε ζώα. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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