Κογιότ: Μάθετε για το ζώο πέρα από τον αγαπημένο ήρωα των καρτούν
Κογιότ: Μάθετε για το ζώο πέρα από τον αγαπημένο ήρωα των καρτούν
Με αφορμή την ταινία «Coyote vs. Acme», που προβάλλεται ήδη στους κινηματογράφους, ας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα το κογιότ.
Με αφορμή την ταινία «Coyote vs. Acme», που προβάλλεται ήδη στους κινηματογράφους, ας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα το ζώο που όλοι έχουμε κάποια στιγμή λυπηθεί βλέποντάς το να κυνηγάει χωρίς τύχη τον roadrunner.
Από τα πιο αγαπημένα καρτούν των παιδιών είναι το κογιότ που προσπαθεί διαρκώς να πιάσει το ταχύτατο πουλί που έχει αφήσει στα αυτιά μας το χαρακτηριστικό «Μπιπ Μπιπ».
Εδώ θα πρέπει να πούμε πως το πτηνό που προσπαθεί να πιάσει το κογιότ, στα αγγλικά ονομάζεται Roadrunner και στα ελληνικά Γεωκόκκυγας. Η επιστημονική του ονομασία διατηρεί τις ελληνικές ρίζες και είναι Geococcyx. Ζει στις ερήμους των νοτιοδυτικών Ηνωμένων Πολιτειών και του Μεξικού και είναι ένας από τους μεγαλύτερους εκπροσώπους της τάξης των Κοκκυγιδόμορφων.
Γενικές πληροφορίες για το κογιότ
Η επιστημονική του ονομασία είναι Canis latrans, που σημαίνει σκύλος που γαβγίζει, ενώ είναι γνωστό και ως Αμερικάνικο Τσακάλι. H ονομασία Coyote προέρχεται από τα αζτέκικα και τη λέξη Coyotl. Είναι θηλαστικό και σαρκοφάγο. Ζει έως 14 χρόνια και το βάρος του κυμαίνεται από 9 έως 22 κιλά. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Από τα πιο αγαπημένα καρτούν των παιδιών είναι το κογιότ που προσπαθεί διαρκώς να πιάσει το ταχύτατο πουλί που έχει αφήσει στα αυτιά μας το χαρακτηριστικό «Μπιπ Μπιπ».
Εδώ θα πρέπει να πούμε πως το πτηνό που προσπαθεί να πιάσει το κογιότ, στα αγγλικά ονομάζεται Roadrunner και στα ελληνικά Γεωκόκκυγας. Η επιστημονική του ονομασία διατηρεί τις ελληνικές ρίζες και είναι Geococcyx. Ζει στις ερήμους των νοτιοδυτικών Ηνωμένων Πολιτειών και του Μεξικού και είναι ένας από τους μεγαλύτερους εκπροσώπους της τάξης των Κοκκυγιδόμορφων.
Γενικές πληροφορίες για το κογιότ
Η επιστημονική του ονομασία είναι Canis latrans, που σημαίνει σκύλος που γαβγίζει, ενώ είναι γνωστό και ως Αμερικάνικο Τσακάλι. H ονομασία Coyote προέρχεται από τα αζτέκικα και τη λέξη Coyotl. Είναι θηλαστικό και σαρκοφάγο. Ζει έως 14 χρόνια και το βάρος του κυμαίνεται από 9 έως 22 κιλά. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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