Γιατί βρίσκουμε συνεχώς τον σκύλο μας ξαπλωμένο πάνω στα ρούχα μας;

Πολλοί σκύλοι λατρεύουν να ξαπλώνουν πάνω στα ρούχα των ανθρώπων τους, ακόμη κι όταν έχουν στη διάθεσή τους ένα άνετο κρεβάτι.