Γιατί φοβάται ο σκύλος τον κτηνίατρο; Οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι για να τον βοηθήσετε να νιώσει ασφάλεια
Γιατί φοβάται ο σκύλος τον κτηνίατρο; Οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι για να τον βοηθήσετε να νιώσει ασφάλεια
Πίσω από αυτές τις συμπεριφορές δεν κρύβεται η ανυπακοή ή ο κακός χαρακτήρας
Για αρκετούς σκύλους, η επίσκεψη στον κτηνίατρο αποτελεί μια ιδιαίτερα στρεσογόνα εμπειρία. Κάποιοι αρχίζουν να τρέμουν μόλις αντιληφθούν ότι πλησιάζουν στην κλινική, άλλοι γαβγίζουν, προσπαθούν να κρυφτούν ή αρνούνται να μπουν στον χώρο. Υπάρχουν, μάλιστα, και σκύλοι που αντιδρούν έντονα, φτάνοντας ακόμη και στην επιθετικότητα.
Πίσω από αυτές τις συμπεριφορές, όμως, δεν κρύβονται η ανυπακοή ή ο κακός χαρακτήρας. Ο φόβος του κτηνιάτρου είναι συνήθως αποτέλεσμα αρνητικών συνδέσεων, προηγούμενων εμπειριών ή ανασφάλειας απέναντι σε ένα περιβάλλον που ο σκύλος δεν μπορεί να ελέγξει.
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Πίσω από αυτές τις συμπεριφορές, όμως, δεν κρύβονται η ανυπακοή ή ο κακός χαρακτήρας. Ο φόβος του κτηνιάτρου είναι συνήθως αποτέλεσμα αρνητικών συνδέσεων, προηγούμενων εμπειριών ή ανασφάλειας απέναντι σε ένα περιβάλλον που ο σκύλος δεν μπορεί να ελέγξει.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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