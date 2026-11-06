Έφτασαν οι πρώτοι Νανόκυκνοι στον Έβρο – Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθυσμού τους

Οι πρώτοι Νανόκυκνοι έκαναν την εμφάνισή τους στο Δέλτα του Έβρου, γεγονός που σημαίνει πως πλησιάζει ο χειμώνας.