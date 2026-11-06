Έφτασαν οι πρώτοι Νανόκυκνοι στον Έβρο – Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθυσμού τους
TOPETMOU

Έφτασαν οι πρώτοι Νανόκυκνοι στον Έβρο – Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθυσμού τους

Οι πρώτοι Νανόκυκνοι έκαναν την εμφάνισή τους στο Δέλτα του Έβρου, γεγονός που σημαίνει πως πλησιάζει ο χειμώνας.

Έφτασαν οι πρώτοι Νανόκυκνοι στον Έβρο – Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθυσμού τους
Μπορεί στο ημερολόγιο να είναι ακόμα Νοέμβρης, όμως οι πρώτες καμπάνες του χειμώνα χτύπησαν ήδη.

Οι πρώτοι Νανόκυκνοι έκαναν την εμφάνισή τους στο Δέλτα του Έβρου, γεγονός που σημαίνει πως πλησιάζει ο χειμώνας. Η επιστημονική ονομασία του είδους είναι Cygnus columbianus και στα αγγλικά λέγεται Tundra Swan.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network