Έφτασαν οι πρώτοι Νανόκυκνοι στον Έβρο – Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθυσμού τους
Έφτασαν οι πρώτοι Νανόκυκνοι στον Έβρο – Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθυσμού τους
Οι πρώτοι Νανόκυκνοι έκαναν την εμφάνισή τους στο Δέλτα του Έβρου, γεγονός που σημαίνει πως πλησιάζει ο χειμώνας.
Μπορεί στο ημερολόγιο να είναι ακόμα Νοέμβρης, όμως οι πρώτες καμπάνες του χειμώνα χτύπησαν ήδη.
Οι πρώτοι Νανόκυκνοι έκαναν την εμφάνισή τους στο Δέλτα του Έβρου, γεγονός που σημαίνει πως πλησιάζει ο χειμώνας. Η επιστημονική ονομασία του είδους είναι Cygnus columbianus και στα αγγλικά λέγεται Tundra Swan.
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Οι πρώτοι Νανόκυκνοι έκαναν την εμφάνισή τους στο Δέλτα του Έβρου, γεγονός που σημαίνει πως πλησιάζει ο χειμώνας. Η επιστημονική ονομασία του είδους είναι Cygnus columbianus και στα αγγλικά λέγεται Tundra Swan.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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