Γιατί η γάτα μάς αγγίζει με το πόδι της; Τι προσπαθεί να μας πει
TOPETMOU

Γιατί η γάτα μάς αγγίζει με το πόδι της; Τι προσπαθεί να μας πει

Πρόκειται για μια μικρή κίνηση που μπορεί να κρύβει διάφορα μηνύματα.

Γιατί η γάτα μάς αγγίζει με το πόδι της; Τι προσπαθεί να μας πει
Οι γάτες μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί μας με λέξεις, διαθέτουν όμως πολλούς διαφορετικούς τρόπους για να εκφράζουν τις ανάγκες και τα συναισθήματά τους.  Ένας από αυτούς είναι το απαλό άγγιγμα με την πατούσα τους. Μπορεί να μας ακουμπήσουν στο χέρι, στο πόδι ή ακόμη και στο πρόσωπο, ιδιαίτερα όταν θέλουν να μας τραβήξουν την προσοχή.

Πρόκειται για μια μικρή κίνηση που μπορεί να κρύβει διαφορετικά μηνύματα, ανάλογα με τη στιγμή, τη γλώσσα του σώματος και τον χαρακτήρα της κάθε γάτας. Ας δούμε τι μπορεί να σημαίνει όταν η αγαπημένη μας φίλη μάς αγγίζει με το πόδι της.

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