Σκύλος και παιδί: Τα λάθη που κάνουν οι γονείς και πώς να εξασφαλίσεις μια ασφαλή συμβίωση

Το να μεγαλώνει ένα παιδί με έναν σκύλο είναι υπέροχη εμπειρία. Μπορεί όμως να γίνει και πολύ επικίνδυνη, αν δεν υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες.