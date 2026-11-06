Σκύλος και παιδί: Τα λάθη που κάνουν οι γονείς και πώς να εξασφαλίσεις μια ασφαλή συμβίωση
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Σκύλος και παιδί: Τα λάθη που κάνουν οι γονείς και πώς να εξασφαλίσεις μια ασφαλή συμβίωση

Το να μεγαλώνει ένα παιδί με έναν σκύλο είναι υπέροχη εμπειρία. Μπορεί όμως να γίνει και πολύ επικίνδυνη, αν δεν υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες.

Σκύλος και παιδί: Τα λάθη που κάνουν οι γονείς και πώς να εξασφαλίσεις μια ασφαλή συμβίωση
Σίγουρα έχεις δει στο διαδίκτυο βίντεο με μωρά που κοιμούνται αγκαλιά με τεράστια σκυλιά. Παιδιά που τραβάνε τα αυτιά ενός σκύλου, ανεβαίνουν πάνω του ή τον αγκαλιάζουν σφιχτά, ενώ οι γονείς γελάνε και τραβάνε βίντεο.

Αυτές οι εικόνες μπορεί να φαίνονται χαριτωμένες.

Στην πραγματικότητα, όμως, πολλές από αυτές τις συμπεριφορές είναι εξαιρετικά επικίνδυνες.

Γιατί ο σκύλος σου δεν είναι άνθρωπος. Και σίγουρα δεν είναι παιχνίδι για το παιδί σου.

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