Μπορούν να νιώσουν οι γάτες αγάπη για εμάς; Ποια είναι τα συναισθήματα που έχουν για τον άνθρωπό τους
TOPETMOU

Μπορούν να νιώσουν οι γάτες αγάπη για εμάς; Ποια είναι τα συναισθήματα που έχουν για τον άνθρωπό τους

Είναι πιθανό να έχουμε κάποια στιγμή αναρωτηθεί αν η αγαπημένη μας γάτα νιώθει αυτά που νιώθουμε εμείς για εκείνη.

Μπορούν να νιώσουν οι γάτες αγάπη για εμάς; Ποια είναι τα συναισθήματα που έχουν για τον άνθρωπό τους
Όταν βρίσκεστε σπίτι η γάτα σας σάς γυροφέρνει, τρίβεται και μπλέκεται στα πόδια σας. Όταν κάθεστε στον καναπέ ή στο κρεβάτι, έρχεται και αυτή. Στρώνεται δίπλα σας, σας χτυπάει με το κεφάλι της και αρχίσει ένα ατελείωτο γουργούρισμα. Μετά σας κοιτάει στα μάτια, ανοιγοκλείνει τα δικά της, χαλαρώνει και κοιμάται στη ζεστασιά σας. Αυτό δεν δείχνει ότι σας αγαπάει; Η απάντηση είναι ναι. Αυτές οι κινήσεις- και άλλες πολλές- είναι η αγάπη της.

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