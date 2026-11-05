Τα φθινοπωρινά φρούτα που επιτρέπεται να φάει ο σκύλος σας- Ποια πρέπει να αποφύγετε
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Τα φθινοπωρινά φρούτα που επιτρέπεται να φάει ο σκύλος σας- Ποια πρέπει να αποφύγετε

Υπάρχουν φρούτα ακίνδυνα για τον σκύλο μας αλλά και κάποια επικίνδυνα. Αυτό που εσείς πρέπει να κάνετε είναι να τα γνωρίζετε.

Τα φθινοπωρινά φρούτα που επιτρέπεται να φάει ο σκύλος σας- Ποια πρέπει να αποφύγετε
Η τροφή του σκύλου είναι αρκετή για να καλύψει τις διατροφικές του ανάγκες, όμως υπάρχουν και οι λιχουδιές, που κάνουν τη σχέση μας μαζί του καλύτερη και σίγουρα του φτιάχνουν τη διάθεση.

Από τις πιο υγιεινές λιχουδιές που μπορούμε να δώσουμε στον σκύλο μας είναι τα φρούτα που τρώμε κι εμείς. Ο κανόνας που ισχύει για τα treats είναι 90/10, δηλαδή καθημερινά, θα πρέπει να αποτελούν μόνο το 10% της συνολικής ποσότητας που τρώνε και το 90% να είναι η τροφή που έχει προτείνει ο κτηνίατρος. Αρκετοί από εμάς παραβαίνουμε αυτό τον κανόνα συχνά, με αποτέλεσμα να γίνεται ο σκυλάκος μας υπέρβαρος ή να αποκτά σοβαρά προβλήματα υγείας.

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