Η μικρή Φλόου βρέθηκε σε βουνό- Διασώθηκε και ψάχνει ένα σπίτι
Η μικρή Φλόου βρέθηκε σε βουνό- Διασώθηκε και ψάχνει ένα σπίτι
Είναι όμορφη, τσαχπίνα και πολύ κοινωνική. Η σκυλίτσα Φλόου αναζητάει το δικό της μόνιμο σπίτι.
Είναι όμορφη, τσαχπίνα και πολύ κοινωνική. Η σκυλίτσα Φλόου αναζητάει το δικό της μόνιμο σπίτι.
Η Φλόου γεννήθηκε με τα αδερφάκια της σε ένα χωριό. Όλη η οικογένεια ήταν ανεπιθύμητη στους κατοίκους. Έτσι βρέθηκε σε ένα βουνό προσπαθώντας να επιβιώσει, κάτι που ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατον, καθώς δεν υπήρχε ούτε νερό ούτε φαγητό.
Για καλή της τύχη όλη η οικογένεια διασώθηκε από φιλόζωους εθελοντές, οι οποίοι δεν μπορούσαν να την αφήσουν εκεί.
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Η Φλόου γεννήθηκε με τα αδερφάκια της σε ένα χωριό. Όλη η οικογένεια ήταν ανεπιθύμητη στους κατοίκους. Έτσι βρέθηκε σε ένα βουνό προσπαθώντας να επιβιώσει, κάτι που ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατον, καθώς δεν υπήρχε ούτε νερό ούτε φαγητό.
Για καλή της τύχη όλη η οικογένεια διασώθηκε από φιλόζωους εθελοντές, οι οποίοι δεν μπορούσαν να την αφήσουν εκεί.
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