Ο σκύλος μας βαριέται, είναι λυπημένος ή απλώς χαλαρώνει; Πώς να καταλάβουμε τι πραγματικά νιώθει
Ο σκύλος μας βαριέται, είναι λυπημένος ή απλώς χαλαρώνει; Πώς να καταλάβουμε τι πραγματικά νιώθει
Συχνά προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τη συμπεριφορά του σκύλου μας με βάση τις δικές μας εμπειρίες και συναισθήματα.
Έχετε παρατηρήσει ποτέ τον σκύλο σας να περνάει αρκετή ώρα ξαπλωμένος στον καναπέ, να κοιτάζει αδιάφορα γύρω του ή να μην ανταποκρίνεται με ενθουσιασμό στο κάλεσμά σας για παιχνίδι;
Είναι εύκολο να αναρωτηθούμε αν βαριέται, αν είναι λυπημένος ή αν απλώς χαλαρώνει σε μια ήσυχη στιγμή.
Επειδή δεν μπορεί να μας εξηγήσει με λόγια πώς αισθάνεται, συχνά προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τη συμπεριφορά του με βάση τις δικές μας εμπειρίες και συναισθήματα.
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Είναι εύκολο να αναρωτηθούμε αν βαριέται, αν είναι λυπημένος ή αν απλώς χαλαρώνει σε μια ήσυχη στιγμή.
Επειδή δεν μπορεί να μας εξηγήσει με λόγια πώς αισθάνεται, συχνά προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τη συμπεριφορά του με βάση τις δικές μας εμπειρίες και συναισθήματα.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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