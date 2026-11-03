Γιατί ο σκύλος μάς σκουντάει με τη μουσούδα του; Τι προσπαθεί να μας πει;

Είναι ένας τρόπος να μας δείξει την αγάπη του, μια προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί μας ή μήπως θέλει κάτι πολύ συγκεκριμένο;