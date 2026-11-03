Γιατί ο σκύλος μάς σκουντάει με τη μουσούδα του; Τι προσπαθεί να μας πει;
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Γιατί ο σκύλος μάς σκουντάει με τη μουσούδα του; Τι προσπαθεί να μας πει;

Είναι ένας τρόπος να μας δείξει την αγάπη του, μια προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί μας ή μήπως θέλει κάτι πολύ συγκεκριμένο;

Γιατί ο σκύλος μάς σκουντάει με τη μουσούδα του; Τι προσπαθεί να μας πει;
Όποιος ζει με έναν σκύλο είναι πολύ πιθανό να έχει νιώσει τη μουσούδα του τετράποδου φίλου του να ακουμπά απαλά το χέρι, το πόδι ή ακόμη και το πρόσωπό του.

Μερικές φορές, το σκούντημα είναι τόσο διακριτικό που μοιάζει περισσότερο με χάδι. Άλλες φορές είναι πιο επίμονο, σαν ο σκύλος να απαιτεί να του δώσουμε αμέσως σημασία. Τι σημαίνει, όμως, αυτή η συμπεριφορά;

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