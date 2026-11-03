Βρέθηκε γερακίνα με 16 σκάγια στο σώμα της

Η άτυχη γερακίνα μεταφέρθηκε στο κέντρο περίθαλψης της Δράσης για την Άγρια Ζωή και θα περάσει καιρός για να αναρρώσει.