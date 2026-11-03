Βρέθηκε γερακίνα με 16 σκάγια στο σώμα της
TOPETMOU

Βρέθηκε γερακίνα με 16 σκάγια στο σώμα της

Η άτυχη γερακίνα μεταφέρθηκε στο κέντρο περίθαλψης της Δράσης για την Άγρια Ζωή και θα περάσει καιρός για να αναρρώσει.

Βρέθηκε γερακίνα με 16 σκάγια στο σώμα της
Όχι ένα, ούτε δύο. Δεκαέξι σκάγια στο σωματάκι μιας αθώας και αμέριμνης γερακίνας.

Ένα περιστατικό που προκαλεί οργή, απελπισία και θλίψη έφτασε στη Δράση για την Άγρια Ζωή. Το πτηνό είχε 16 σκάγια στο σώμα, τις φτερούγες και το κεφάλι της. Διαπιστώθηκε κάταγμα και στις 2 φτερούγες και η θεραπεία της αναμένεται να διαρκέσει αρκετό καιρό.

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