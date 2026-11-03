Βρέθηκε γερακίνα με 16 σκάγια στο σώμα της
Βρέθηκε γερακίνα με 16 σκάγια στο σώμα της
Η άτυχη γερακίνα μεταφέρθηκε στο κέντρο περίθαλψης της Δράσης για την Άγρια Ζωή και θα περάσει καιρός για να αναρρώσει.
Όχι ένα, ούτε δύο. Δεκαέξι σκάγια στο σωματάκι μιας αθώας και αμέριμνης γερακίνας.
Ένα περιστατικό που προκαλεί οργή, απελπισία και θλίψη έφτασε στη Δράση για την Άγρια Ζωή. Το πτηνό είχε 16 σκάγια στο σώμα, τις φτερούγες και το κεφάλι της. Διαπιστώθηκε κάταγμα και στις 2 φτερούγες και η θεραπεία της αναμένεται να διαρκέσει αρκετό καιρό.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ένα περιστατικό που προκαλεί οργή, απελπισία και θλίψη έφτασε στη Δράση για την Άγρια Ζωή. Το πτηνό είχε 16 σκάγια στο σώμα, τις φτερούγες και το κεφάλι της. Διαπιστώθηκε κάταγμα και στις 2 φτερούγες και η θεραπεία της αναμένεται να διαρκέσει αρκετό καιρό.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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