Επιστροφή στο σπίτι- Το σημάδι που αποκαλύπτει ότι λείψατε στη γάτα σας
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Επιστροφή στο σπίτι- Το σημάδι που αποκαλύπτει ότι λείψατε στη γάτα σας

Πώς μπορεί να αντιδράει μια γάτα που της λείψατε;

Επιστροφή στο σπίτι- Το σημάδι που αποκαλύπτει ότι λείψατε στη γάτα σας
Επιστρέφετε το βράδυ στο σπίτι. Η γάτα σας κοιμάται και ξυπνάει χαλαρά. Σηκώνεται βαριεστημένα και σας πλησιάζει με το πάσο της. Την επόμενη μέρα που θα επιστρέψετε σπίτι, δεν θα σηκωθεί καθόλου από το κρεβάτι. Και μένει να αναρωτιέστε; Της λείπω της κυρίας καθόλου;

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, σε σύγκριση με τους σκύλους, οι οποίοι χοροπηδούν από ενθουσιασμό κουνώντας την ουρά τους πέρα δώθε όταν επιστρέφουμε σπίτι, είναι αρκετά δύσκολο να καταλάβουμε αν μια γάτα μάς έχει πραγματικά νοσταλγήσει ή όχι.

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