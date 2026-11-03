Επιστροφή στο σπίτι- Το σημάδι που αποκαλύπτει ότι λείψατε στη γάτα σας
Επιστροφή στο σπίτι- Το σημάδι που αποκαλύπτει ότι λείψατε στη γάτα σας
Πώς μπορεί να αντιδράει μια γάτα που της λείψατε;
Επιστρέφετε το βράδυ στο σπίτι. Η γάτα σας κοιμάται και ξυπνάει χαλαρά. Σηκώνεται βαριεστημένα και σας πλησιάζει με το πάσο της. Την επόμενη μέρα που θα επιστρέψετε σπίτι, δεν θα σηκωθεί καθόλου από το κρεβάτι. Και μένει να αναρωτιέστε; Της λείπω της κυρίας καθόλου;
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, σε σύγκριση με τους σκύλους, οι οποίοι χοροπηδούν από ενθουσιασμό κουνώντας την ουρά τους πέρα δώθε όταν επιστρέφουμε σπίτι, είναι αρκετά δύσκολο να καταλάβουμε αν μια γάτα μάς έχει πραγματικά νοσταλγήσει ή όχι.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, σε σύγκριση με τους σκύλους, οι οποίοι χοροπηδούν από ενθουσιασμό κουνώντας την ουρά τους πέρα δώθε όταν επιστρέφουμε σπίτι, είναι αρκετά δύσκολο να καταλάβουμε αν μια γάτα μάς έχει πραγματικά νοσταλγήσει ή όχι.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα