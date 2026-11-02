Νάξος: Βρέθηκε τραυματισμένος Ασημόγλαρος με 7 αγκίστρια στο σώμα του
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Νάξος: Βρέθηκε τραυματισμένος Ασημόγλαρος με 7 αγκίστρια στο σώμα του

Ένας νεαρός Ασημόγλαρος έπεσε θύμα της ανθρώπινης αμέλειας, αλλά ευτυχώς η περιπέτειά του είχε αίσια κατάληξη.

Νάξος: Βρέθηκε τραυματισμένος Ασημόγλαρος με 7 αγκίστρια στο σώμα του
Περαστικοί από το λιμάνι της Νάξου εντόπισαν το τραυματισμένο πτηνό και ενημέρωσαν τις Αρχές. Είχε μπλεχτεί σε πετονιές και ήταν αδύνατο να κινηθεί. Όπως προέκυψε από την εξέτασή του, είχε επτά αγκίστρια στο σώμα του, δύο εκ των οποίων είχαν καρφωθεί στο ράμφος του.

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