5 σημεία που ο σκύλος λατρεύει να τον χαϊδεύουμε
5 σημεία που ο σκύλος λατρεύει να τον χαϊδεύουμε
Ο σκύλος είναι από τα πιο κοινωνικά ζώα, που λατρεύει να δίνει και να παίρνει αγάπη.
Πόσες φορές δεν έχετε σταματήσει στο δρόμο για να χαϊδέψετε έναν σκύλο που πάει βόλτα με τον κηδεμόνα του; Ή έναν που έχει έρθει στην πόρτα της αυλής που μένει και κουνάει την ουρά του για να πάρει το χάδι του;
Ο σκύλος είναι από τα πιο κοινωνικά ζώα, που λατρεύει να δίνει και να παίρνει αγάπη και έχει πολλούς τρόπους να εκφράζει την ικανοποίησή του, αλλά και την αδυναμία του σε έναν άνθρωπο. Από τα πράγματα που απολαμβάνει είναι να τον φροντίζουμε και να τον χαϊδεύουμε. Κάθε χάδι μας είναι μια βόμβα αγάπης για τον οργανισμό του, αφού απελευθερώνονται οι ορμόνες της ευτυχίας όπως η ντοπαμίνη, η σεροτονίνη και η ωκυτοκίνη. Εκτός από χαρούμενος, νιώθει υγιής και ασφαλής δίπλα στον άνθρωπό του. Αμοιβαία είναι και τα δικά μας συναισθήματα, αφού όταν χαϊδεύουμε τον σκύλο μας νιώθουμε πιο ήρεμοι και ευτυχισμένοι.
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Ο σκύλος είναι από τα πιο κοινωνικά ζώα, που λατρεύει να δίνει και να παίρνει αγάπη και έχει πολλούς τρόπους να εκφράζει την ικανοποίησή του, αλλά και την αδυναμία του σε έναν άνθρωπο. Από τα πράγματα που απολαμβάνει είναι να τον φροντίζουμε και να τον χαϊδεύουμε. Κάθε χάδι μας είναι μια βόμβα αγάπης για τον οργανισμό του, αφού απελευθερώνονται οι ορμόνες της ευτυχίας όπως η ντοπαμίνη, η σεροτονίνη και η ωκυτοκίνη. Εκτός από χαρούμενος, νιώθει υγιής και ασφαλής δίπλα στον άνθρωπό του. Αμοιβαία είναι και τα δικά μας συναισθήματα, αφού όταν χαϊδεύουμε τον σκύλο μας νιώθουμε πιο ήρεμοι και ευτυχισμένοι.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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