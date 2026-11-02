Οι ήχοι που κάνουν τις γάτες να τρέχουν μακριά

Άλλοι προέρχονται από εμάς, άλλοι από εξωτερικούς παράγοντες. Κάποιοι ήχοι είναι ανυπόφοροι για τη γάτα μας και την κάνουν να εξαφανίζεται.