Οι ήχοι που κάνουν τις γάτες να τρέχουν μακριά
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Οι ήχοι που κάνουν τις γάτες να τρέχουν μακριά

Άλλοι προέρχονται από εμάς, άλλοι από εξωτερικούς παράγοντες. Κάποιοι ήχοι είναι ανυπόφοροι για τη γάτα μας και την κάνουν να εξαφανίζεται.

Οι ήχοι που κάνουν τις γάτες να τρέχουν μακριά
Τα ζώα δεν μπορούν να μας μιλήσουν. Χρησιμοποιούν όμως τη γλώσσα του σώματός τους για να μας δείξουν πότε νιώθουν ωραία και πότε όχι. Υπάρχουν, λοιπόν, κάποιοι ήχοι που δεν αντέχουν να ακούνε και έχουν τον τρόπο να μας το δείξουν.

Η γάτα είναι ένας δεινός θηρευτής, που έχει ανεπτυγμένες τις αισθήσεις της και αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα, πριν τα αντιληφθούμε εμείς. Έτσι συμβαίνει και με κάποιους ήχους, που ενώ σε εμάς ακούγονται κανονικοί, μπορεί για εκείνη να είναι ανυπόφοροι.

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