Αλλαγή του καιρού και αρθρώσεις: Γιατί κάποιοι σκύλοι δυσκολεύονται περισσότερο το φθινόπωρο

Η επιστήμη δεν έχει δείξει ότι η πτώση της θερμοκρασίας ή η υγρασία προκαλούν από μόνες τους επιδείνωση της αρθρικής βλάβης.