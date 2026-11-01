Πώς θα καταλάβουμε ότι πονάει η γάτα μας; Τα αθόρυβα σημάδια που το δείχνουν

Η αλήθεια είναι ότι η γάτα θα πρέπει να πονάει πολύ, για να δώσει κάποια σημάδια σε εμάς.