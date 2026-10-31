Το καλοκαίρι έφυγε- Οι κατσαρίδες γιατί έμειναν;
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Το καλοκαίρι έφυγε- Οι κατσαρίδες γιατί έμειναν;

Όσοι φοβούνται τις κατσαρίδες περιμένουν να φύγει το καλοκαίρι για να φύγουν και αυτές. Εκείνες όμως έχουν άλλη άποψη.

Το καλοκαίρι έφυγε- Οι κατσαρίδες γιατί έμειναν;
Τα πρώτα μπουφάν φορέθηκαν και τα χαλιά στρώνονται φαρδιά-πλατιά στα σπίτια μας. Η ώρα άλλαξε και κάποιοι γλυκοκοιτάνε τις βιτρίνες που έβαλαν τα πρώτα Χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Προχτές το βράδυ, μόλις σταμάτησε η βροχή, βγήκα για έναν περίπατο στη γειτονιά, τυλιγμένη με το κασκόλ φορώντας κουμπωμένο το μπουφάν. Μια μαύρη σκιά πέρασε πολύ γρήγορα μπροστά τα πόδια μου, προκαλώντας μου κάτι ανάμεσα σε σοκ και έκπληξη. Ναι, ήταν μια κατσαρίδα!

Η ηρεμία που μου δημιούργησε η μυρωδιά από το βρεγμένο χώμα, μαζί με τις ενδορφίνες που εκκρίθηκαν από την αερόβια άσκηση, έδωσαν τη θέση τους στην αναστάτωση. Δεν είμαι από αυτούς που τις φοβούνται πολύ, ούτε όμως και είμαι άνετη με την παρουσία τους. Σίγουρα όμως προβληματίστηκα, για την απρόσμενη συνάντηση που είχα στα τέλη Οκτωβρίου.

Όσοι φοβούνται τις κατσαρίδες περιμένουν πώς και πώς να φύγει το καλοκαίρι για να πάρει μαζί τους και τα απωθητικά αυτά πλάσματα. Αυτές όμως έχουν άλλη άποψη, μιας και δεν είναι έτοιμες να αποχωριστούν τις ιδανικές συνθήκες και το κλίμα πολλών αστικών περιοχών. Τι συμβαίνει και συνεχίζουμε να τις βλέπουμε μετά το καλοκαίρι μπροστά μας; Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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