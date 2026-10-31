Γιατί ο σκύλος μας δεν καταλαβαίνει τι του ζητάμε – Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε
Γιατί ο σκύλος μας δεν καταλαβαίνει τι του ζητάμε – Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε
Η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές δεν φταίει ο σκύλος για το ότι η εκπαίδευσή του δεν προχωράει όπως θέλουμε.
Η εκπαίδευση του σκύλου μας δεν απαιτεί μόνο υπομονή, επιβράβευση και καλή διάθεση. Χρειάζεται και συνέπεια.
Κι όμως, υπάρχει ένα πολύ συνηθισμένο λάθος που κάνουμε σχεδόν όλοι, συχνά χωρίς καν να το αντιλαμβανόμαστε: χρησιμοποιούμε διαφορετικές λέξεις για να ζητήσουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές δεν φταίει ο σκύλος για το ότι η εκπαίδευσή του δεν προχωράει όπως θέλουμε. Φταίει το γεγονός ότι δεν έχουμε καταφέρει να του δώσουμε ένα ξεκάθαρο και σταθερό μήνυμα. Διαβάστε εδώ τη συνέχεια του άρθρου.
Κι όμως, υπάρχει ένα πολύ συνηθισμένο λάθος που κάνουμε σχεδόν όλοι, συχνά χωρίς καν να το αντιλαμβανόμαστε: χρησιμοποιούμε διαφορετικές λέξεις για να ζητήσουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές δεν φταίει ο σκύλος για το ότι η εκπαίδευσή του δεν προχωράει όπως θέλουμε. Φταίει το γεγονός ότι δεν έχουμε καταφέρει να του δώσουμε ένα ξεκάθαρο και σταθερό μήνυμα. Διαβάστε εδώ τη συνέχεια του άρθρου.
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