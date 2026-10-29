Κωφή γάτα εξαφανίστηκε και βρέθηκε 274 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της
Κωφή γάτα εξαφανίστηκε και βρέθηκε 274 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της
Η γατούλα σπάνια απομακρυνόταν από τον κήπο της οικογένειάς της.
Μια απίστευτη περιπέτεια έζησε η οκτάχρονη Quinn, μια λευκή εκ γενετής κωφή γατούλα, που εξαφανίστηκε από το σπίτι της στο Σεντ Χέλενς της Αγγλίας και εντοπίστηκε έξι εβδομάδες αργότερα σε σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, περίπου 274 χιλιόμετρα μακριά.
Η Quinn, που σπάνια απομακρυνόταν από τον κήπο της οικογένειάς της, εκτιμάται ότι τρύπωσε σε κάποιο βαν ή φορτηγό και ταξίδεψε άθελά της μέχρι την πόλη του Πίτερμπορο. Εκεί, τα δυνατά νιαουρίσματά της τράβηξαν την προσοχή των εργαζομένων. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Η Quinn, που σπάνια απομακρυνόταν από τον κήπο της οικογένειάς της, εκτιμάται ότι τρύπωσε σε κάποιο βαν ή φορτηγό και ταξίδεψε άθελά της μέχρι την πόλη του Πίτερμπορο. Εκεί, τα δυνατά νιαουρίσματά της τράβηξαν την προσοχή των εργαζομένων. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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