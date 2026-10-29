Ρεκόρ στο Μεξικό: Περισσότερα από 1 εκατομμύριο χελωνάκια ξεκινούν το θαλάσσιο ταξίδι τους
Ρεκόρ στο Μεξικό: Περισσότερα από 1 εκατομμύριο χελωνάκια ξεκινούν το θαλάσσιο ταξίδι τους
Χιλιάδες μικροσκοπικές θαλάσσιες χελώνες αφήνουν πίσω τους την άμμο και ξεκινούν το πρώτο τους ταξίδι προς τη θάλασσα.
Μία από τις πιο επιτυχημένες χρονιές στην ιστορία της καταγράφει φέτος η προστασία των θαλάσσιων χελωνών στο Κανκούν του Μεξικού.
Περισσότερα από ένα εκατομμύριο χελωνάκια έχουν ήδη απελευθερωθεί στην Καραϊβική, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για συνολικά 1,5 εκατομμύριο μέχρι το τέλος της περιόδου.
Καθημερινά, χιλιάδες μικροσκοπικές θαλάσσιες χελώνες αφήνουν πίσω τους την άμμο και ξεκινούν το πρώτο τους ταξίδι προς τη θάλασσα. Η φετινή περίοδος αναπαραγωγής εξελίσσεται σε μία από τις καλύτερες που έχουν καταγραφεί ποτέ στην περιοχή, με τις τοπικές αρχές να εκτιμούν ότι οι νεοσσοί που θα απελευθερωθούν θα φτάσουν περίπου το 1,5 εκατομμύριο.
Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε στις 25 Οκτωβρίου η Διεύθυνση Οικολογίας του δήμου Μπενίτο Χουάρες, έχουν προστατευτεί μέχρι στιγμής 12.259 φωλιές, οι οποίες περιλαμβάνουν περισσότερα από 1,4 εκατομμύρια αυγά. Παράλληλα, πάνω από 1.080.000 νεογέννητες χελώνες έχουν ήδη απελευθερωθεί στη θάλασσα, μέσα από ένα οργανωμένο πρόγραμμα προστασίας και παρακολούθησης. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Περισσότερα από ένα εκατομμύριο χελωνάκια έχουν ήδη απελευθερωθεί στην Καραϊβική, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για συνολικά 1,5 εκατομμύριο μέχρι το τέλος της περιόδου.
Καθημερινά, χιλιάδες μικροσκοπικές θαλάσσιες χελώνες αφήνουν πίσω τους την άμμο και ξεκινούν το πρώτο τους ταξίδι προς τη θάλασσα. Η φετινή περίοδος αναπαραγωγής εξελίσσεται σε μία από τις καλύτερες που έχουν καταγραφεί ποτέ στην περιοχή, με τις τοπικές αρχές να εκτιμούν ότι οι νεοσσοί που θα απελευθερωθούν θα φτάσουν περίπου το 1,5 εκατομμύριο.
Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε στις 25 Οκτωβρίου η Διεύθυνση Οικολογίας του δήμου Μπενίτο Χουάρες, έχουν προστατευτεί μέχρι στιγμής 12.259 φωλιές, οι οποίες περιλαμβάνουν περισσότερα από 1,4 εκατομμύρια αυγά. Παράλληλα, πάνω από 1.080.000 νεογέννητες χελώνες έχουν ήδη απελευθερωθεί στη θάλασσα, μέσα από ένα οργανωμένο πρόγραμμα προστασίας και παρακολούθησης. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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