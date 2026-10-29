Πώς να παίξετε με την ηλικιωμένη γάτα σας
TOPETMOU

Πώς να παίξετε με την ηλικιωμένη γάτα σας

Η ηλικιωμένη γάτα θέλει ξεχωριστή φροντίδα για να παραμείνει υγιής και χαρούμενη, ακόμα και όταν παίζουμε μαζί της.

Πώς να παίξετε με την ηλικιωμένη γάτα σας
Προσαρμόζουμε τη συμπεριφορά μας σε κάθε ηλικιακή της φάση, έτσι ώστε να είναι χαρούμενη και υγιής.

Μια γάτα θεωρείται ηλικιωμένη μετά το 10ο έτος της, ανάλογα και με τη φυλή της. Εκεί που κάποτε το σπίτι έμοιαζε πεδίο μάχης, με το αιλουροειδές να σκαρφαλώνει στα πιο ψηλά σημεία του σπιτιού και να μας κάνει να λιώνουμε με τα νάζια της, τώρα τη βλέπουμε να κάθεται στο κρεβατάκι της και να απολαμβάνει ατελείωτους υπνάκους.

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