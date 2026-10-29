Γιατί ξετρελαίνεται ο σκύλος μας να βγαίνει βόλτα μετά τη βροχή;
TOPETMOU

Γιατί ξετρελαίνεται ο σκύλος μας να βγαίνει βόλτα μετά τη βροχή;

Υπάρχουν σκύλοι που λατρεύουν την περιπέτεια και παίζουν σαν μικρά παιδιά.

Γιατί ξετρελαίνεται ο σκύλος μας να βγαίνει βόλτα μετά τη βροχή;
Κάθε φορά που βρέχει, θυμάμαι τον σκυλάκο μου, τον Άλφι που μόλις καταλάβαινε ότι έβρεχε και ήμασταν έξω, ακινητοποιούνταν σαν ένα άγαλμα και τραβούσε να επιστρέψουμε σπίτι.

Αυτό όμως που απολάμβανε και δεν ήθελε να τελειώσει είναι οι βόλτες μετά τη βροχή. Προσπάθησα να δώσω εξήγηση σε αυτό, γιατί ήταν κοντούλης και έτσι κι αλλιώς πατούσε σε λιμνούλες και βρεχόταν. Ποια ήταν τότε η διαφορά που τον έκανε να έχει εντελώς διαφορετική συμπεριφορά;

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