Γιατί οι σκύλοι τρελαίνονται να τσαλαβουτούν στη λάσπη;
Γιατί οι σκύλοι τρελαίνονται να τσαλαβουτούν στη λάσπη;
Με το που εντοπίζουν λάσπη, οι σκύλοι ορμούν καταπάνω της και βουτούν με ενθουσιασμό, μέχρι να μη μείνει ούτε μια τρίχα καθαρή.
Για ορισμένους σκύλους, μια λακκούβα που ξεχειλίζει με νερό της βροχής είναι κάτι σαν… ναρκωτικό. Δεν έχει σημασία εάν έχουν κάνει μόλις μπάνιο ή εάν το πάρκο προσφέρει αμέτρητες άλλες επιλογές για παιχνίδι. Με το που εντοπίζουν λάσπη, ορμούν καταπάνω της και βουτούν με ενθουσιασμό, μέχρι να μη μείνει ούτε μια τρίχα καθαρή.
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Αν το κατοικίδιό σας ανήκει στην παραπάνω κατηγορία, σίγουρα έχετε αναρωτηθεί ποιο είναι το δέλεαρ αυτού του πλατσουρίσματος.
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