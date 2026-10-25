Γιατί οι σκύλοι τρελαίνονται να τσαλαβουτούν στη λάσπη;

Με το που εντοπίζουν λάσπη, οι σκύλοι ορμούν καταπάνω της και βουτούν με ενθουσιασμό, μέχρι να μη μείνει ούτε μια τρίχα καθαρή.