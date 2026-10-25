Πώς θα καταλάβουμε ότι ο σκύλος μας κρυώνει; Τα σημάδια που πρέπει να προσέξουμε
Πώς θα καταλάβουμε ότι ο σκύλος μας κρυώνει; Τα σημάδια που πρέπει να προσέξουμε
Η αλλαγή του καιρού φέρνει μαζί της ένα ερώτημα που απασχολεί πολλούς κηδεμόνες.
Σιγά σιγά, οι ζεστές θερμοκρασίες υποχωρούν και τη θέση τους παίρνουν οι πιο δροσερές, φθινοπωρινές ημέρες.
Οι βόλτες με τον αγαπημένο μας σκύλο συνεχίζονται, όμως η αλλαγή του καιρού φέρνει μαζί της ένα ερώτημα που απασχολεί πολλούς κηδεμόνες: μήπως ο σκύλος μας κρυώνει και δεν το έχουμε αντιληφθεί;
Παρόλο που το τρίχωμά τους προσφέρει προστασία, δεν είναι όλοι οι σκύλοι εξίσου ανθεκτικοί στο κρύο. Κάποιοι απολαμβάνουν τις χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ άλλοι αρχίζουν να δυσκολεύονται ακόμη και αν το κρύο δεν είναι έντονο.
Το σημαντικό είναι να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τα σημάδια που μας δείχνουν ότι ο τετράποδος φίλος μας χρειάζεται λίγη επιπλέον φροντίδα.
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Οι βόλτες με τον αγαπημένο μας σκύλο συνεχίζονται, όμως η αλλαγή του καιρού φέρνει μαζί της ένα ερώτημα που απασχολεί πολλούς κηδεμόνες: μήπως ο σκύλος μας κρυώνει και δεν το έχουμε αντιληφθεί;
Παρόλο που το τρίχωμά τους προσφέρει προστασία, δεν είναι όλοι οι σκύλοι εξίσου ανθεκτικοί στο κρύο. Κάποιοι απολαμβάνουν τις χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ άλλοι αρχίζουν να δυσκολεύονται ακόμη και αν το κρύο δεν είναι έντονο.
Το σημαντικό είναι να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τα σημάδια που μας δείχνουν ότι ο τετράποδος φίλος μας χρειάζεται λίγη επιπλέον φροντίδα.
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