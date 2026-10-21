Καταφύγια στην Πάρνηθα: Τι ισχύει για τα κατοικίδια και τα άγρια ζώα κατά την επίσκεψή μας
Καταφύγια στην Πάρνηθα: Τι ισχύει για τα κατοικίδια και τα άγρια ζώα κατά την επίσκεψή μας
Συχνά επισκεπτόμαστε τα καταφύγια στην Πάρνηθα, χωρίς να γνωρίζουμε τους κανονισμούς που ισχύουν για τα κατοικίδια και τα άγρια ζώα.
Όσοι ζουν στην Αθήνα έχουν τις ευκολίες μιας μεγαλούπολης, αλλά στερούνται κάτι σημαντικό και αναγκαίο: Την επαφή με τη φύση.
Είναι ελάχιστα τα σημεία στην Αττική όπου μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μια πραγματική ένωση με τη φύση, να αποσυνδεθούμε από τη φασαρία και το άγχος και να πάρουμε μια πραγματική, βαθιά ανάσα. H Πάρνηθα είναι ένα από αυτά, παρά τις καταστροφικές πυρκαγιές που την έχουν πληγώσει τόσες πολλές φορές. Ο Εθνικός Δρυμός της Πάρνηθας είναι ένα διαμάντι για την Αττική, αλλά παράλληλα και ένας ευάλωτος τόπος, που χρειάζεται προστασία.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Είναι ελάχιστα τα σημεία στην Αττική όπου μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μια πραγματική ένωση με τη φύση, να αποσυνδεθούμε από τη φασαρία και το άγχος και να πάρουμε μια πραγματική, βαθιά ανάσα. H Πάρνηθα είναι ένα από αυτά, παρά τις καταστροφικές πυρκαγιές που την έχουν πληγώσει τόσες πολλές φορές. Ο Εθνικός Δρυμός της Πάρνηθας είναι ένα διαμάντι για την Αττική, αλλά παράλληλα και ένας ευάλωτος τόπος, που χρειάζεται προστασία.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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