Οι σκύλοι με το πιο δυνατό γάβγισμα
Οι σκύλοι με το πιο δυνατό γάβγισμα
Οι σκύλοι είναι γνωστοί για την έντονη φωνητική τους επικοινωνία, κατά την οποία χρησιμοποιούν διάφορους ήχους.
Ορισμένες τώρα φυλές είναι ιδιαίτερα γνωστές για το εξαιρετικά δυνατό γάβγισμά τους. Οι φυλές αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: εκείνες που αγαπούν να ακούγεται η φωνή τους και γαβγίζουν δυνατά και σχεδόν ασταμάτητα, και εκείνες που όταν γαβγίζουν, έχουν ένα εκκωφαντικό γάβγισμα με εντυπωσιακή ένταση σε ντεσιμπέλ. Εδώ πρέπει να πούμε κάτι σημαντικό: Το δυνατό γάβγισμα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένας σκύλος είναι επιθετικός.
Ιστορικά, ορισμένες φυλές ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς για το δυνατό γάβγισμά τους, ειδικά όταν οι σκύλοι αυτών των φυλών είχαν τον ρόλο του φύλακα ή την προστασία των κοπαδιών. Η ένταση και το βάθος της φωνής τους βοηθούσαν να προειδοποιούν τους ανθρώπους τους για πιθανούς κινδύνους. Επίσης με το δυνατό γάβγισμα αποθάρρυναν τους εισβολείς.
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Ιστορικά, ορισμένες φυλές ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς για το δυνατό γάβγισμά τους, ειδικά όταν οι σκύλοι αυτών των φυλών είχαν τον ρόλο του φύλακα ή την προστασία των κοπαδιών. Η ένταση και το βάθος της φωνής τους βοηθούσαν να προειδοποιούν τους ανθρώπους τους για πιθανούς κινδύνους. Επίσης με το δυνατό γάβγισμα αποθάρρυναν τους εισβολείς.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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