Πότε οι σκύλοι φτιάχνουν «φωλιές»; 3 πιθανές αιτίες
TOPETMOU

Πότε οι σκύλοι φτιάχνουν «φωλιές»; 3 πιθανές αιτίες

Υπάρχει περίπτωση αυτή η επιθυμία για να φτιάξουν φωλιά να είναι ένδειξη για κάτι σοβαρό.

Πότε οι σκύλοι φτιάχνουν «φωλιές»; 3 πιθανές αιτίες
Όταν χειμωνιάζει και ο καιρός απαιτεί κουβερτούλες και σκεπάσματα, είναι τόσο γλυκό να βλέπεις τον σκύλο σου να φτιάχνει μια ζεστή φωλίτσα για να κουλουριαστεί.

Βέβαια παρόλο που πολλοί σκύλοι το συνηθίζουν να σκάβουν, είτε στα κρεβάτια, είτε και στο χώμα για να κοιμηθούν και είναι απόλυτα φυσιολογικό, υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει και κάτι άλλο. Αυτή η επιθυμία να φτιάξουν φωλιά ίσως είναι ένδειξη τελικά για κάτι πιο σοβαρό.

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