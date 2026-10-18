Νυχτονόμος: Η μεγαλύτερη νυχτερίδα της Ευρώπης- Τι πρέπει να γνωρίζουμε γενικά
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Νυχτονόμος: Η μεγαλύτερη νυχτερίδα της Ευρώπης- Τι πρέπει να γνωρίζουμε γενικά

Ο Νυχτονόμος είναι ένα από τα είδη νυχτερίδας που συναντάμε στην Ελλάδα. Τι από όσα ξέρουμε δεν ισχύουν.

Νυχτονόμος: Η μεγαλύτερη νυχτερίδα της Ευρώπης- Τι πρέπει να γνωρίζουμε γενικά
Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε δει μια νυχτερίδα από κοντά, ειδικά στην επαρχία.

Όταν αντιληφθούμε την παρουσία της, όσες ταινίες Μπάτμαν κι αν έχουμε δει, η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι νιώθουμε έναν φόβο. Ακόμη λιγότεροι, μπαίνουμε στην διαδικασία να παρατηρήσουμε το θηλαστικό και να δούμε τα χαρακτηριστικά του.

Τις τελευταίες μέρες η ΑΝΙΜΑ φιλοξενεί έναν Νυχτονόμο, μια από τις μεγαλύτερες νυχτερίδες που υπάρχει στη χώρα μας.

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