Γιατί ο σκύλος μας γαβγίζει όταν κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη;
Γιατί ο σκύλος μας γαβγίζει όταν κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη;
Τι βλέπει τελικά ο σκύλος μας όταν κοιτάζει στον καθρέφτη;
Έχετε παρακολουθήσει ποτέ τον σκύλο σας να στέκεται μπροστά σε έναν καθρέφτη, να κοιτάζει επίμονα την αντανάκλασή του και αμέσως μετά να ξεκινάει να γαβγίζει;
Ίσως να γέρνει το κεφάλι του, να σηκώνει τα αυτιά του ή ακόμη και να προσπαθεί να πλησιάσει τον “άγνωστο” σκύλο που εμφανίστηκε μπροστά του.
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Ίσως να γέρνει το κεφάλι του, να σηκώνει τα αυτιά του ή ακόμη και να προσπαθεί να πλησιάσει τον “άγνωστο” σκύλο που εμφανίστηκε μπροστά του.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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