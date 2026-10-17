Από πόσο μακριά μας αναγνωρίζει ο σκύλος μας; Από τι εξαρτάται
TOPETMOU

Από πόσο μακριά μας αναγνωρίζει ο σκύλος μας; Από τι εξαρτάται

Η μύτη του σκύλου τον βοηθά να αντιλαμβάνεται κάθε είδους μυρωδιές, κάνοντάς τον έναν πραγματικό «ντετέκτιβ» του κόσμου των ζώων.

Από πόσο μακριά μας αναγνωρίζει ο σκύλος μας; Από τι εξαρτάται
​Η όσφρηση του σκύλου είναι μία από τις υπερδυνάμεις του. Η μύτη του τον βοηθά να αντιλαμβάνεται κάθε είδους μυρωδιές, κάνοντάς τον έναν πραγματικό «ντετέκτιβ» του κόσμου των ζώων.

Οι σκύλοι διαθέτουν περίπου 200–300 εκατομμύρια υποδοχείς οσμών στη ρινική τους κοιλότητα, σε σύγκριση με μόλις περίπου 6 εκατομμύρια που έχει ο άνθρωπος. Η κατασκευή της ρινικής κοιλότητας του σκύλου, σε συνδυασμό με την υγρασία στην εξωτερική επιφάνεια της μύτης, τον βοηθά να εντοπίζει ακόμη και εξαιρετικά αδύναμες και μακρινές μυρωδιές.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network