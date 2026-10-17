Από πόσο μακριά μας αναγνωρίζει ο σκύλος μας; Από τι εξαρτάται
Από πόσο μακριά μας αναγνωρίζει ο σκύλος μας; Από τι εξαρτάται
Η μύτη του σκύλου τον βοηθά να αντιλαμβάνεται κάθε είδους μυρωδιές, κάνοντάς τον έναν πραγματικό «ντετέκτιβ» του κόσμου των ζώων.
Η όσφρηση του σκύλου είναι μία από τις υπερδυνάμεις του. Η μύτη του τον βοηθά να αντιλαμβάνεται κάθε είδους μυρωδιές, κάνοντάς τον έναν πραγματικό «ντετέκτιβ» του κόσμου των ζώων.
Οι σκύλοι διαθέτουν περίπου 200–300 εκατομμύρια υποδοχείς οσμών στη ρινική τους κοιλότητα, σε σύγκριση με μόλις περίπου 6 εκατομμύρια που έχει ο άνθρωπος. Η κατασκευή της ρινικής κοιλότητας του σκύλου, σε συνδυασμό με την υγρασία στην εξωτερική επιφάνεια της μύτης, τον βοηθά να εντοπίζει ακόμη και εξαιρετικά αδύναμες και μακρινές μυρωδιές.
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Οι σκύλοι διαθέτουν περίπου 200–300 εκατομμύρια υποδοχείς οσμών στη ρινική τους κοιλότητα, σε σύγκριση με μόλις περίπου 6 εκατομμύρια που έχει ο άνθρωπος. Η κατασκευή της ρινικής κοιλότητας του σκύλου, σε συνδυασμό με την υγρασία στην εξωτερική επιφάνεια της μύτης, τον βοηθά να εντοπίζει ακόμη και εξαιρετικά αδύναμες και μακρινές μυρωδιές.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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