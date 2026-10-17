Το μυστικό πίσω από τη συνήθεια της γάτας μας να μην τελειώνει το φαγητό της
TOPETMOU

Το μυστικό πίσω από τη συνήθεια της γάτας μας να μην τελειώνει το φαγητό της

Μια νέα έρευνα δείχνει ότι μπορεί να υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη εξήγηση.

Το μυστικό πίσω από τη συνήθεια της γάτας μας να μην τελειώνει το φαγητό της
Πόσες φορές έχετε δει τη γάτα σας να τρέχει χαρούμενη προς το μπολ της, να αρχίζει να τρώει και ξαφνικά να σταματά και να φεύγει; Μπορεί μάλιστα να επιστρέψει αργότερα και να φάει ξανά ή να αποφασίσει ότι δεν θέλει καθόλου το συγκεκριμένο φαγητό.

Για πολύ καιρό, αυτή η συμπεριφορά μπορούσε εύκολα να θεωρηθεί απλώς μια ιδιοτροπία της τετράποδης φίλης μας. Μια νέα έρευνα όμως, δείχνει ότι μπορεί να υπάρχει μια πιο συγκεκριμένη εξήγηση. Και αυτή έχει να κάνει με κάτι που οι γάτες γνωρίζουν πολύ καλά: τις μυρωδιές.

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